Eishockey-WM 2023: Viertelfinal mit Deutschland - Schweiz LIVE im TV, Stream

DEB vs. Schweiz! Erinnerungen an Gänsehaut-Penalty

Am Donnerstag stehen bei der Eishockey-WM die Viertelfinals auf dem Programm. Deutschland will den Coup von 2021 wiederholen.

Die DEB-Auswahl ist zum vierten Mal in Folge in die K.o.-Phase der Eishockey-WM eingezogen: Gegner am Donnerstag ist ein alter Bekannter. Das Team von Harold Kreis muss gegen die Schweiz ran, SPORT1 überträgt ab 14.30 Uhr LIVE im TV und Stream.