Premier League: Traumtor schockt Haaland & Co.! City-Serie gerissen

Phil Foden (25.) hatte die Citizens zunächst in Führung gebracht, Julio Enciso (38.) sorgte per Traumtor aus der Distanz für den verdienten Ausgleich - und damit auch für den Einzug der Seagulls in die Europa League.

Haaland-Treffer zurückgenommen

Die „Himmelblauen“ können ihre Saison noch mit dem Triple krönen. Im Finale um den FA-Cup treffen Guardiola und Co. am 3. Juni auf den Erzrivalen Manchester United, eine Woche später geht es in Istanbul gegen Inter Mailand um den Triumph in der Champions League.