Basler mit Glanz-Saison & Eckball-Zauber: Wie Super-Mario die Bundesliga schockte

Mario Basler ist in der Saison 1994/1995 nicht zu stoppen, wird im Trikot von Werder Bremen Torschützenkönig. SPORT1 erinnert an die Spielzeit, die danach bisher kein Mittelfeldspieler getoppt hat.

Die Bundesliga im Frühling 1995: Deutschland schaut auf eine verkorkste WM zurück, der FC Bayern sind Meister, nun aber könnte es Borussia Dortmund werden - und der SC Freiburg zieht in den Europapokal ein.

Der damals 24-Jährige wird in seiner zweiten Bundesligasaison mit 17 Treffern Torschützenkönig, wenn er sich den Titel auch mit Gladbachs Heiko Herrlich teilen muss. Er ist bis dato der letzte Mittelfeldspieler, der die Torjägerkanone gewann.

Auch wegen seiner Spezialität, die er in jener Saison uraufführte: Basler verwandelt zwei Eckbälle direkt, später noch einen dritten, und wird darin nur vom Frankfurter Bernd Nickel (vier) übertroffen.

Den ersten Eckball schlenzt er am 23. September 1994 gegen den MSV Duisburg ins Tor, das von Martin Pieckenhagen gehütet wird.

Basler wird bei Werder Eckenspezialist

„Der Wind stand günstig. Als ich den Ball getroffen hatte, wusste ich dass er ins Tor fliegen würde“, lesen wir in seiner Biographie („Eigentlich bin ich ein Super-Typ“, Autor Alex Raack).

Am 5. März 1985 gibt es die Kopie. Nun gegen den SC Freiburg, im Tor steht Jörg Schmadtke. Basler zieht den Ball mit Effet von links mit dem rechten Fuß ganz nah an den Kasten, vom Innenpfosten prallt er ins Tor – in Minute zwei.