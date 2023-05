Champions Hockey League ausgelost

Die deutschen Eishockey-Teams Red Bull München, ERC Ingolstadt und Adler Mannheim dürfen sich in der Champions Hockey League auf spannende Begegnungen freuen. Meister München und der unterlegene DEL-Finalist Ingolstadt treffen unter anderem auf den zehnmaligen schwedischen Meister Färjestad Karlstad, die Adler müssen sich mit Titelverteidiger Tappara Tampere messen. Das ergab die Auslosung am Rande der Weltmeisterschaft am Mittwoch im finnischen Tampere.