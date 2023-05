Eishockey-WM 2023: Als Deutschland-Star Noebels gegen die Schweiz zauberte - und SPORT1-Kommentator Schwele ausrastete

DEB vs. Schweiz! Erinnerungen an Gänsehaut-Penalty

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft trifft bei der WM auf die Schweiz. Sofort werden Erinnerungen an 2021 wach, als Marcel Noebels zauberte - und Kommentator Sebastian Schwele ins SPORT1-Mikro brüllte.

Kurz war es still in im Olympia-Sportzentrum von Riga.

Schließlich zog der damals 29-Jährige in einer fließenden Bewegung von links nach rechts, Genoni fiel auf den Trick herein - und Noebels bugsierte den Puck an dessen Körper vorbei ins Tor.