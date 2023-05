Giro: Ackermann verpasst nächsten Coup - Dainese siegt

Der 29-Jährige vom Team UAE Emirates belegte am Mittwoch im Massensprint der 197 km langen 17. Etappe in Caorle den zehnten Platz, den Sieg im Fotofinish schnappte sich Lokalmatador Alberto Dainese (Team DSM) vor seinem Landsmann Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) und dem Australier Michael Matthews (Team Jayco AlUla).

Ackermann hatte in der Vorwoche die elfte Etappe gewonnen und dabei den erlösenden ersten Saisonsieg gefeiert. Erst auf den kurvigen letzten vier Kilometern zog das Peloton am Mittwoch das Tempo an, der Deutsche konnte die entscheidende Tempoverschärfung nicht mehr mitgehen. Gleich sechs Italiener platzierten sich in den Top 10.