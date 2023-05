Popp zu drohendem TV-Blackout bei WM: "Leere Worte"

Alexandra Popp hat ihre Kritik an der noch immer fehlenden Einigung im TV-Rechtepoker für die Fußball-WM der Frauen erneuert.

„Ich habe ja schon mehrfach gesagt, wie schlimm das für den Frauenfußball wäre. Grundsätzlich merkt man in dem Falle ja, dass es leere Worte sind, die im letzten Dreivierteljahr ausgesprochen wurden“, erklärte die Kapitänin des VfL Wolfsburg und des Nationalteams in einer Medienrunde am Mittwoch.