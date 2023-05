Ist das das DFB-Trikot für die Heim-EM? Leak weckt Erinnerungen

Die Europameisterschaft 2024 lässt nicht mehr lange auf sich warten. Bereits in knapp einem Jahr rollt der Ball wieder bei einem großen Turnier in Deutschland. Nun sind erste Bilder eines Trikots aufgetaucht, das das neue DFB-Trikot sein könnte.

Demnach werde die Optik an das DFB-Trikot des „Sommermärchens“ 2006 erinnern, dem letzten großen Turnier in Deutschland. Das traditionell weiße Heimtrikot wird offenbar mit Applikationen in Schwarz, Rot und Gold ergänzt.