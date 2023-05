Eishockey-WM 2023: Schweiz zittert schon vor Deutschland!

DEB-Team trifft auf die Schweiz! Erinnerungen an Gänsehaut-Penalty

Einmal mehr trifft die Schweiz in einem K.o.-Duell bei der Eishockey-WM auf Deutschland - das weckt bei den Eisgenossen schmerzhafte Erinnerungen.

Die Frage des Schweizer Blick einen Tag vor dem Viertelfinale der Eishockey-WM zwischen der Schweiz und Nachbar Deutschland (Do. ab 14.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) zeigt schon: Vor dem Duell mit dem Erzrivalen zittert die Öffentlichkeit schon ein wenig.

Schweiz mit Motivationsproblemen gegen Lettland

Dabei waren die Schweizer bis zum Dienstag noch mit sechs Siegen durch das Turnier und zum Gruppensieg marschiert. Am letzten Spieltag der Vorrunde leistete sich das Team ohne seine geschonten NHL-Stars Nino Niederreiter, Nico Hischier und Denis Malgin gegen Gastgeber Lettland aber die erste Niederlage (3:4 nach Overtime) .

Aus diesem Motivationsloch müssen die Eisgenossen nun schnell wieder herauskommen, denn das letzte wichtige Duell mit Deutschland ist noch in schmerzlicher Erinnerung.

Vergeigte „Reifeprüfung“ gegen Deutschland 2021

2021 traf die Schweiz bei der WM im Viertelfinale ebenfalls auf Deutschland. Gespielt wurde ebenfalls in Riga - und die Schweizer warfen das Spiel trotz 2:0-Führung weg und verloren im Penaltyschießen.

Von einer „Reifeprüfung“ hatte der Blick damals geschrieben und muss rückblickend bilanzieren: „Diese bestand die Nati damals noch nicht. Nun wird sie beweisen müssen, dass sie in den zwei Jahren genug gereift ist und ihr Spiel auch mutig durchziehen kann, wenn sie etwas zu verlieren hat.“

Eishockey-WM: DEB-Team schlägt Schweiz in den wichtigen Spielen

Eine berechtigte Frage - denn die Bilanz in K.o.-Spielen liest sich aus Sicht der Schweizer dürftig: Da wäre das Aus im WM-Viertelfinale 2021, auch 2010 scheiterten die Schweizer 0:1 an Deutschland. Und bei den Olympischen Spielen 2018 trafen sich die Nachbarn in der Qualifikation zum Viertelfinale ebenfalls - Deutschland setzte sich 2:1 nach Overtime durch...