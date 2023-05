Anzeige

BVB-Trainer Edin Terzic: Mit Power Point in den Fußball-Olymp? Terzic: Mit Power Point in den Olymp?

Meistertrainer? Terzic auf den Spuren dieser BVB-Legende

SPORT1

Edin Terzic hat mit seiner Mannschaft die Chance, die Bayern-Dominanz zu brechen und in Dortmund zum Helden aufzusteigen. Seine Trainer-Laufbahn ist geprägt von besonderen Details.

Tritt er in die riesengroßen Fußstapfen von Jürgen Klopp?

Der zweifache Meister- und Pokalsieger-Trainer Klopp schwebt seit elf Jahren gottartig über Dortmund. Am Samstag könnte sich Edin Terzic bei den BVB-Fans unsterblich machen und den 55 Jahre alten Kulttrainer (aktuell Liverpool) endlich beerben.

Ein Sieg am Samstag vor 81.000 Fans zu Hause gegen Mainz und der erste Dortmunder Meistertitel seit 2012 steht fest. Auf diesen großen Moment hat Terzic über Jahre hinweg hingearbeitet, wie die beiden SPORT1-Reporter Patrick Berger und Oliver Müller in einer neuen Ausgabe des erfolgreichen SPORT1 Podcasts „Die Dortmund-Woche“ ausführlich berichten.

„Viele wissen nicht, wie akribisch sich Edin Terzic auf diesen Tag vorbereitet hat“, erzählt BVB-Experte Berger und liefert dabei spannende Details. „Er ist jemand, der seine Karriere sehr klar geplant hat. Für sich selbst hat er vor Jahren eine Power-Point-Präsentation erstellt, die mittlerweile fast 50 Seiten hat. Er fing als Co-Trainer bei West Ham unter Slaven Bilic damit an und hat sich die besten Ideen aller Trainer, ob von Klopp, Mourinho, Guardiola oder Wenger, mit denen er in England nach Spielen auf ein Glas Rotwein zusammensaß, aufgeschrieben.“

Watzke und Sammer gelten als Terzic-Fans

Terzic, der in Menden im Sauerland etwa 30 Kilometer vom Dortmunder Stadion entfernt aufgewachsen ist, arbeitete nach seiner aktiven Karriere in der Regional- und Oberliga zunächst als Scout und Trainer für verschiedene BVB-Nachwuchsteams. Zwischen 2013 und 2015 fungierte er dann als Bilic-Assistent bei Besiktas Istanbul und zwischen 2015 und 2017 in West United.

Der BVB stattete den ambitionierten Sauerländer im Jahr 2018 mit einem Fünfjahresvertrag als Co-Trainer aus – mit dem Hintergedanken, dass er einmal als Chef infrage kommen könnte. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und dessen Berater Matthias Sammer gelten als große Terzic-Fans.

Edin Terzic kann mit dem BVB am Samstag Meister werden

Zweieinhalb Jahre arbeitete Terzic als Assistent unter Lucien Favre. Er galt als loyaler Co-Trainer. Beobachter und Weggefährten berichteten aber, dass sich der kluge Kopf in der zweiten Reihe oft zurückhalten musste, weil er nur so vor Ideen sprudelte.

Diese Frage hat sich Terzic einst gestellt

Im Dezember 2020 übernahm Terzic folglich nach der Favre-Entlassung als Interimstrainer und führte den BVB zu Corona-Zeiten vor leerer Kulisse zum DFB-Pokalsieg. Seine Sehnsucht, einen Titel vor Fans zu feiern, ist ungebrochen groß – und könnte am Samstag zur Realität werden.

„Er hat sich die verschiedensten Dinge abgeguckt und in der all der Zeit immer wieder in seine Power Point ergänzt“, schildert Berger. „Bilic und andere Leute haben schon früh zu ihm gesagt: ‚Junge, Du musst in die erste Reihe! Du kannst mit den Jungs umgehen, bist empathisch, emotional, clever und hast eine klare Idee vom Fußball.‘

Von da an hat sich Terzic die Frage gestellt: Alle loben mich. Aber bin ich jemand, der das überhaupt kann? Und was brauche ich, um der beste Trainer Edin Terzic zu sein?“

Meister BVB? “Kein Beinbruch für die Bayern!“

Terzic soll sich dabei Fragen gestellt haben wie „Was brauche ich alles als Trainer?“, „Wie sieht der perfekte Co-Trainer aus?“, „Wie der perfekte Analytiker?“, „Wie der perfekte Pressesprecher?“, „Wie der perfekte Linksaußen?“, „Wie das perfekte Spielsystem?“ Der Coach soll sich seine Vorstellungen und Ideen stets aufgeschrieben haben. „Bis heute ergänzt er dieses Papier“, sagt Berger.

Terzic lebt und liebt den BVB

Diese akribische Arbeit könnte sich für den zweifachen Familienvater, der sein Privatleben gerne aus der Öffentlichkeit raushält, am Wochenende bezahlt machen. Am Samstag könnte sich Terzic auf eine Stufe mit einem seiner Vorbilder, Jürgen Klopp, stellen. Dem Mann, unter dem der Sohn eines Bosniers und einer Kroatin einst als Scout gearbeitet hat und dessen Meisterstück - der 5:2-Sieg im Pokalfinale in Berlin gegen Bayern – er im Mai 2012 als Fan in der Kurve bewundert hat.

„Er wäre für mich schon auf einer Stufe mit dem Dortmunder Übervater Jürgen Klopp“, findet Berger. Und Oliver Müller, der den BVB seit den 1990er Jahren als Berichterstatter begleitet, fügt an: „Mir sind zwei Meistertrainer sehr gut in Erinnerung. Ottmar Hitzfeld und Jürgen Klopp. Ich sehe vor allem Parallelen zwischen Klopp und Terzic. Er ist jemand, der eine Mannschaft emotionalisieren kann und der an der Lebensrealität der Spieler nah dran ist.“

Nach dem 2:0-Treffer in Augsburg am vergangenen Wochenende habe es beispielsweise eine Jubelpose von Terzic gegeben, die Müller „an Klopps Luftsprünge“ erinnerte. „Terzic ist ein Trainer“, findet der erfahrene Dortmund-Reporter, „der endlich mal so richtig zum BVB passt.“

Müller berichtet darüber hinaus: „Terzic versteht es, den Verein zu emotionalisieren, er hat große psychologische Fähigkeiten, sonst wäre der BVB nicht so zurückgekommen in dieser Saison und er ist jemand, der an sich arbeitet und nicht stehenbleibt. Er kommt dem letzten Meistermacher des BVB, Klopp, schon sehr nahe. Aber auf seine eigene Art.“

