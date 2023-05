Duell BVB vs. FC Bayern - die spannendsten Meister-Entscheidungen der Bundesliga-Historie

33. Spieltag, Werder Bremen empfängt den zwei Punkte zurückliegenden FC Bayern. In der 89. Minute tritt Werders Michael Kutzop beim Spielstand von 0:0 zum Elfer an - trifft er, wären die Bremer mit vier Punkten Vorsprung Meister. Kutzop setzt den Ball an den Pfosten, am letzten Spieltag kommt es dann, wie es wohl kommen muss: Werder verliert beim VfB Stuttgart (1:2), die Bayern gewinnen 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach und werden mit plus neun Toren Meister. Bemerkenswert: Kutzop hat in seiner Karriere 40 Elfmeter geschossen - und nur einmal nicht getroffen.

Die wohl spannendste Entscheidung: Am letzten Spieltag, in dieser Saison der 38., können sogar noch drei punktgleiche Klubs Meister werden. Frankfurt (+36 Tore), Stuttgart (+29 Tore) und Dortmund (+18). In der Blitztabelle geht erst mal Dortmund (gegen Duisburg) in Führung, Stuttgart gerät (in Leverkusen) in Rückstand, bei Frankfurt (in Rostock) steht es nach 67 Minuten 1:1.