NBA: Boston verhindert „Sweep“ gegen Miami

Im Schlussviertel setzten sich die Celtics mit einem 12:0-Lauf entscheidend ab und konnten sich beim zweiten Gastspiel in Florida auch auf ihre Drei-Punkte-Würfe verlassen. 18 von 44 Versuchen fanden den Weg in den Korb, bei Miami waren lediglich acht der 32 Dreier erfolgreich.

In der Nacht auf Freitag wechselt die Serie nun zurück nach Boston, dort hat der Vizemeister auch in Spiel fünf eine Herkules-Aufgabe vor sich. Noch nie in der Geschichte der NBA konnte eine Mannschaft einen 0:3-Rückstand in den Play-offs drehen.