Katerstimmung beim Meister: Barcelona verliert erneut

Katerstimmung beim FC Barcelona: Der frisch gebackene spanische Fußball-Meister hat auch das zweite Spiel nach dem vorzeitigen Titelgewinn verloren. Die Katalanen um Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen kamen am Dienstag bei Real Valladolid mit 1:3 (0:2) unter die Räder. Schon am vergangenen Samstag hatte Barca eine 1:2-Niederlage gegen Real Sociedad kassiert.

Barca-Torwart ter Stegen, der zur Halbzeit ausgewechselt wurde, muss damit weiter auf einen Platz in den La-Liga-Geschichtsbüchern warten: Der frühere Gladbacher blieb in der laufenden Saison in bislang 25 Ligaspielen ohne Gegentor. Mit einer weiteren Zu-Null-Begegnung würde ter Stegen den Bestwert des spanischen Keepers Francisco Liano von Deportivo La Coruna in der Saison 1993/94 einstellen.