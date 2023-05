Bundesliga: Das folgenschwerste Dribbling der Saison?

Wer Kevin Trapp kennt und aus nächster Nähe erleben darf, der weiß um den Ehrgeiz, den der Torhüter von Eintracht Frankfurt in sich trägt. Auch diesmal war der Frust wieder groß bei der Führungsfigur der Hessen.

Es nagte an ihm, dass seine Mannschaft erneut eine Führung aus der Hand gab und zum zehnten Mal in Serie im fremden Stadion ohne Sieg blieb. Auch der abstiegsgefährdete FC Schalke 04 kämpfte sich zurück - und profitierte dabei von einem individuellen Fehler von Almamy Touré.

Touré vertändelt gegen Matriciani

Was war in dieser 85. Minute passiert? Der Franzose, dessen im Sommer auslaufender Vertrag nicht verlängert und der die Hessen nach viereinhalb Jahren ablösefrei verlassen wird, wollte die Situation kurz vor der eigenen Torauslinie gegen Schalke-„Fußballgott“ Henning Matriciani spielerisch lösen und einen Befreiungsschlag unbedingt vermeiden. Diese unsinnige Aktion ging jedoch völlig schief.

Matriciani ließ den Tunnel nicht zu, eroberte das Leder und das Schicksal nahm dadurch seinen Lauf. Tobias Mohr flankte, Sebastian Polter traf, die Eintracht ließ doch noch zwei wertvolle Zähler in Gelsenkirchen liegen.

Statt mit Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg gleichzuziehen und auf 49 Zähler zu kommen, bleiben die Frankfurter mit 47 Punkten auf Rang acht stecken. Mittelmaß also statt Europapokal. Selbst das absolute Minimalziel Europa League drohen die Frankfurter nach einer ganz mauen Rückserie mit nur drei Siegen zu verzocken.

Kritische Worte von Trapp, Krösche und Glasner

Aber zurück zu Trapp, der seine Worte in der Mixed Zone ruhig und hochpräzise wählte: „Was soll ich sagen? Das war maximal ärgerlich. In dieser Situation sind wir nicht konsequent genug. Das ist sehr schade. Es tut mir leid für Almamy, weil er bis dahin eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Aber dann werden wir kurz vor Schluss bestraft. Das tut uns sehr, sehr weh.“

Sportvorstand Markus Krösche äußerte sich ähnlich kritisch: „Das war extrem ärgerlich, weil es eine unnötige Aktion war.“ Trainer Oliver Glasner reagierte bei der Pressekonferenz auf SPORT1 -Nachfrage ebenfalls angefressen: „Mich ärgert dieser Fehler sehr. Schalke läuft den Ball gut ab. Das passiert uns nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Schalke hat das eiskalt ausgenutzt.“

Verdribbelt Touré Europa?

Touré - der Mann zwischen Genie und Wahnsinn. In der 59. Minute erlebten die Eintracht-Beobachter wieder den genialen Touré! Nach einem traumhaften Zuspiel von Mario Götze fand dessen scharfe Hereingabe Abwehrkollege Tuta, die Partie in der Veltins-Arena war zwischenzeitlich gedreht.

26 Minuten später agierte Touré dann wieder viel zu lässig und vertändelte die Kugel leichtfertig. Es ist ein missglücktes Dribbling gewesen, welches Europa – und somit Millionen kosten kann. In der Crunchtime wiegen solche Patzer doppelt schwer, die Möglichkeiten zur Kurskorrektur schwinden. Der Druck auf die Hessen wächst mit Blick auf das DFB-Pokalfinale.

Eintracht seit zehn Auswärtspartien ohne Sieg

Nachdem die Eintracht zehn (!) Bundesliga-Auswärtspartien in Serie nicht gewinnen konnte, ist Platz sieben, der immerhin die Teilnahme an der Conference League bedeuten würde, nur noch theoretisch erreichbar. Wolfsburg und Leverkusen dürfen nicht mehr punkten, die Frankfurter müssen gegen Freiburg am letzten Spieltag selbst gewinnen.