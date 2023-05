Transfermarkt: Kehrt Volland der AS Monaco den Rücken zu?

Kehrt Kevin Volland in die Bundesliga zurück?

Laut einem Bericht der Braunschweiger Zeitung zeigt der VFL Wolfsburg Interesse am deutschen Nationalspieler. Die Niedersachsen legen im Transfer-Sommer ihr Augenmerk speziell auf Spieler mit viel Erfahrung, die den jungen Kern - mit 24,07 zweitjüngster Kader der Liga - ergänzen sollen.

Eine entscheidende Rolle könnte VfL-Trainer Niko Kovac spielen. Dieser arbeitete mit Volland bei der AS Monaco in der Saison 2020/21 zusammen, als der heute 30-Jährige 16 Treffer erzielte.

Nach SPORT1 -Informationen ist die Spur nach Wolfsburg allerdings noch nicht heiß. Volland fühlt sich in Monaco sehr wohl, vor allem auch wegen des Standorts. Verhandlungen gab es bislang noch keine.

Mittelfristig möchte Volland, dessen Vertrag noch bis 204 läuft, zurück in die Heimat. In einem Interview mit ran sagte er: „Meine Familie und mich zieht es auf jeden Fall zurück nach Deutschland in die Heimat, wir wollen auch nach der Karriere wieder im Allgäu leben.“