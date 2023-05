Darmstadt: Ibiza? Dafür sind die Jungs zu asozial

Anzeige

Ibiza? „Dafür sind die Jungs zu asozial"

"Heute saufen wir richtig!" Darmstadt eskaliert nach Aufstieg komplett

SPORT1

Der SV Darmstadt 98 ist der erste Aufsteiger aus der 2. Liga. Seit dem sichergestellten Aufstieg am Freitagabend gegen den 1. FC Magdeburg feiern die Lilien-Profis durch.

Am Freitagabend hat der SV Darmstadt 98 gegen den 1. FC Magdeburg mit einem knappen 1:0 Heimsieg den Aufstieg in die Bundesliga klargemacht. Seitdem herrscht bei den Lilien Party-Stimmung.

Am Freitag feierten die Spieler die ganze Nacht in der Innenstadt den besonderen Erfolg mit den Fans. Daraufhin flogen die ersten Spieler am Samstag nac Mallorca. Mittlerweile ist die gesamte Mannschaft auf der spanischen Insel vereint.

Lilien-Offensivspieler Braydon Manu sagte kurz vor Abflug zum Radiosender Hit Radio FFH: „Nachdem der Schiri abgepfiffen hat - da wussten wir Bescheid: Ok, jetzt geht‘s ab! Und seitdem sind wir nur am Durchfeiern und jetzt geht‘s gleich weiter.“

Als heißer Kandidat für die passende Feier-Location galt lange Zeit Ibiza. Laut Manu würde Mallorca aber besser zur Mannschaftsidentität passen: „Vorgeschlagen hatten wir eigentlich Ibiza. Dafür sind die Jungs zu asozial und auf Mallorca, da können wir uns anpassen. Da sind wir willkommen.“

„Ich glaube, das ist ja irgendwie eine Grundvoraussetzung für jede Fußball-Mannschaft geworden. Da kann man irgendwie auch gut die Sau rauslassen und Spaß haben“, sagte Routinier Klaus Gjasula.

„Das Schönste, was es gibt“

Neben den Feierlichkeiten realisieren die Spieler noch überhaupt nicht, was sie eigentlich erreicht haben. „Ich kann‘s noch nicht so richtig beschreiben. Dafür muss ich wieder ‚back to normal‘ kommen. Unbeschreiblich, was da jetzt passiert ist: Geschichte geschrieben - und das wird man so schnell nicht mehr vergessen“, sagte der 26-jährige Manu.

Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht habe sich den Aufstieg redlich verdient, sagt der Deutsch-Ghanaer, der es kaum erwarten kann, Bundesligaluft zu schnuppern. „Wir freuen uns einfach, dass wir gegen Mannschaften wie Bayern oder Dortmund spielen dürfen. Das sind große Namen - und mit denen wollen wir uns messen.“

Gjasula, der 2018/19 mit dem SC Paderborn ins deutsche Oberhaus aufgestiegen ist, hebt diesen besonderen Moment nochmal auf eine andere Stufe: „Das ist ein Traum von jedem Fußballer. Und ich glaube die Konstellation, die wir in der Mannschaft haben, wo es relativ viele gibt, die es noch nie miterleben durften, macht‘s natürlich zu etwas ganz besonderem - und das ist eine brutale Sache.“

Aus dem aktuellen Kader konnten bisher ausschließlich Gjasula (29 Bundesligaspiele), Fabian Holland (49 Bundesligaspiele), Tobias Kempe (31 Bundesligaspiele), Aaron Seydel (sechs Spiele), Keanan Bennetts (fünf Kurzeinsätze) und Matthias Bader (ein Kurzeinsatz) Bundesliga-Erfahrung sammeln. Für den Rest des Kaders wird das Abenteuer Bundesliga ein neues Erlebnis sein.

Darmstadt will im letzten Spiel die Meisterschaft klar machen

Aber bevor sich die Darmstädter Gedanken über die Bundesliga machen, steht erstmal noch der 34. Spieltag an. Dort fährt man zur SpVgg Greuther Fürth, die am letzten Wochenende ebenfalls den Klassenerhalt feiern durften. Der Mannschaft von Lieberknecht reicht ein Punkt, um neben dem direkten Aufstieg auch die Meisterschaft klarzumachen.