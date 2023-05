Zverev locker im Viertelfinale von Genf

Alexander Zverev zog beim Vorbereitungsturnier in Genf durch ein 6:2, 6:3 gegen den Amerikaner Christopher Eubanks ins Viertelfinale ein.

Alexander Zverev ist mit einem lockeren Sieg in die Generalprobe für die French Open in Paris (ab 28. Mai) gestartet. Der 26-Jährige zog beim Vorbereitungsturnier in Genf durch ein 6:2, 6:3 gegen den Amerikaner Christopher Eubanks ins Viertelfinale ein. Dort trifft er auf den Italiener Marco Cecchinato oder Yibing Wu aus China.