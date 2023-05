Als Stefan Effenberg mit dem FC Bayern 2001 den CL-Gipfel erklomm

Mit dem Sieg in der Champions League 2001 hat Stefan Effenberg den FC Bayern nach 25 Jahren wieder auf den europäischen Gipfel geführt. SPORT1 erinnert an den legendären Abend in Mailand.

Wenn es im Leben des Stefan Effenberg einen Moment gegeben hat, an dem er die Zeit hätte anhalten wollen, dann ist es unweigerlich jener kurz vor Mitternacht in Mailand vor 22 Jahren.

Mangelndes Temperament konnte ihm keiner vorwerfen, er führt die Liste der Spieler mit den meisten Gelben Karten in 60 Bundesligajahren an, auch sieben Platzverweise überbieten nur ganz wenige.

Effenberg polarisiert beim FC Bayern

Effenberg kehrt 1998 zum FC Bayern zurück

Weit nach Abpfiff sieht man „Effe“ mit einem Weizenbierglas in Barcelona über den Rasen laufen, in Gedanken versunken. In jener Nacht, so heißt es, wird der Champion von 2001 geboren.