BVB-Rückschlag: Terzic bangt vor Meister-Showdown um Bellingham!

Borussia Dortmund kann am Samstag nach 10 Jahren die Dominanz des FC Bayern in der Bundesliga durchbrechen. Doch einer der wichtigsten Spieler wackelt.

Der 19-Jährige hatte das Bundesliga-Spiel des BVB am Sonntag beim FC Augsburg aufgrund von Knieproblemen verpasst. Diese setzen ihm weiter zu, auch am Dienstag, als Edin Terzic den neuen Tabellenführer wieder zum Training bat, musste der Engländer aussetzen. Auch die Ruhrnachrichten berichten darüber.

Ein fitter Bellingham wäre für das abschließende Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 von enormer Wichtigkeit, zeigte sich der dritte Kapitän der Dortmunder doch zuletzt in starker Form. In den vergangenen vier Bundesliga-Spielen traf der Mittelfeldspieler viermal.

Hummels fit für Saison-Finale

Bellingham kündigte bereits am Sonntag via Twitter an, alles dafür zu tun, um für das Duell mit den 05ern fit zu werden und die Meisterschaft mit seinen Kollegen auf dem Platz einzutüten.