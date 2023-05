Lothar Matthäus kauft Fußball-Klub: "Natürlich ist es ein Businessmodell"

Lothar Matthäus kauft mit Partnern einen Fußball-Klub in Ghana. Beim Accra Lions FC trifft er auch auf einen alten Bekannten aus der Bundesliga.

Gemeinsam mit zwei Partnern erwarb der 62-Jährige den ghanaischen Erstligisten Accra Lions FC. „Natürlich ist es ein Businessmodell. Ghana hatte schon immer ein riesiges Potenzial an Talenten, das sieht man an der Nationalelf“, erklärte Matthäus seinen Einstieg der Bild .

Ex-Dortmunder Tanko Sportdirektor

Als Sportdirektor der Accra Lions fungiert indes ein alter Bekannter aus der Bundesliga . Der 45 Jahre alte Ex- Dortmunder Ibrahim Tanko verantwortet die sportlichen Angelegenheiten des Hauptstadtklubs, der 2015 gegründet wurde und drei Spieltage vor Saisonende den neunten Platz belegt.

In Accra wird Matthäus zudem auf seinen ehemaligen Mannschaftskollegen Samuel Kuffour treffen. Beide waren einst gemeinsam beim FC Bayern aktiv. Kuffour ist nach seiner Fußballkarriere in der Immobilienbranche tätig und unterhält ebenfalls Geschäftsaktivitäten in der ghanaischen Hauptstadt.