Transfermarkt: Kurios! Diesen Tipp gab Reschke Bayern zu seiner Zeit in Stuttgart

Der heute 65-Jährige gab seinen alten Bossen sogar mal einen entscheidenden Tipp, obwohl er da schon bei einem Konkurrenten arbeitete, wie er jetzt in der aktuellsten Folge des SPORT1 -Podcasts „Die Bayern-Woche“ verraten hat.

Welche Rolle Reschke bei Pavard spielte

„Er hatte eine feste Klausel. Als klar war, dass er gehen würde, habe ich Karl-Heinz Rummenigge angerufen und ihn frühzeitig darauf hingewiesen: ‚Herr Rummenigge, schauen Sie sich diesen Spieler an, das ist ein Bayern-München-Spieler!‘“ berichtet Reschke heute.

Pavard sammelt Titel beim FC Bayern

Rummenigge, damals Vorstandsvorsitzender in München, und dessen Bayern-Kollegen schauten genau hin - und schnappten sich Pavard.

Verlässt Pavard den FC Bayern?

Ob er auch in der kommenden Spielzeit noch Bayern-Spieler ist, steht allerdings in den Sternen. Nach SPORT1-Informationen will Pavard, der vor allem beim FC Barcelona ganz hoch im Kurs steht, erst nach Saisonende über seine Zukunft entscheiden.