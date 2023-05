Deutsche U17 ohne Punktverlust im EM-Viertelfinale

Das Team von DFB-Trainer Christian Wück gewann ihr letztes Gruppenspiel in Debrecen gegen Schottland mit 3:0 (0:0).

Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat ohne Punktverlust das Viertelfinale der EM in Ungarn erreicht. Das Team von DFB-Trainer Christian Wück gewann ihr letztes Gruppenspiel in Debrecen gegen Schottland mit 3:0 (0:0). Am Samstag geht es entweder gegen England oder die Schweiz um den Einzug ins Halbfinale.