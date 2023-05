VCT EMEA: So laufen die Playoffs in Europa ab

Ab dem 23. Mai geht es in der VCT EMEA um Alles © @valesports_emea

In Europa beginnt nun die heiße Phase. Ab dem 23.Mai starten die Playoffs der Valorant Champions Tour EMEA in Berlin. In dieser kämpfen die verbleibenden sechs Organisationen um vier Tickets für die Masters, bei denen im Juni schließlich die Plätz der Champions Tour ausgespielt werden.