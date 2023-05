Top-Ten-Spielerinnen: WTA-Turnier in Berlin stark besetzt

Aryna Sabalenka wird in Berlin spielen © AFP/SID/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Die Tenniselite schlägt in der deutschen Hauptstadt auf: Das WTA-Turnier in Berlin (17. bis 25. Juni) wird mit neun der zehn weltbesten Spielerinnen stark besetzt sein. Die Veranstalter gaben am Dienstag die Nennliste des mit 850.000 Dollar dotierten Events bekannt.