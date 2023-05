Ismaik sagt Fantreffen ab! 1860-Investor geht Konfrontation aus dem Weg

Der Jordanier wollte ursprünglich am Mittwochabend nach München kommen. Es war ein Treffen mit den Fans des Drittligisten im Filmtheater Sendlinger Tor geplant.

„Ich habe die schwere Entscheidung getroffen, meine Reise nach München zu verschieben“, teilt Ismaik in einem Social-Media-Post mit, der der Süddeutschen Zeitung vorab vorliegt. „Als Fan ist mir der Austausch mit den Fangruppen sehr wichtig und die Gelegenheiten dazu waren in den letzten Jahren rar“, heißt es darin.

Deshalb sagt Ismaik 1860-Treffen ab

„Vor diesem Hintergrund halte ich es für produktiver, das Ergebnis dieser Diskussion abzuwarten, anstatt sich jetzt auf Spekulationen einzulassen, die einer gemeinsamen Ausrichtung aller Beteiligten abträglich sein könnten“, so der Investor.

Hasan Ismaik ist Investor bei 1860 München und in deren Fanlager höchst umstritten

„Fan und nicht nur Investor“ von 1860

Den Fans gegenüber erklärt Ismaik: „Mein Ziel ist seit meinem Engagement bei 1860 im Jahr 2011 das gleiche geblieben. Ich möchte den Fans die Möglichkeit geben, erfolgreichen Fußball in einem tollen Stadion zu sehen.“

Seine Vision sei vom damaligen Präsidium geteilt worden. „Ich habe meine Gedanken dazu dargelegt, was jeder Partner berücksichtigen muss, um ein klares Verständnis für unsere Strategie und Vision für 1860 zu haben. Ich denke, es ist nur fair, meine Reise zu verschieben, bis meine Partner Zeit hatten, ihre eigenen Gedanken zu diesen Fragen zu klären.“

Ismaik richtet sich in seinem Post indirekt auch an die Klub-Verantwortlichen. „Das wird der Geschäftsführung hoffentlich auch Zeit geben, ihre Budget- und ihre Kaderplanung abzuschließen, was sie hoffentlich schnell tun wird.“