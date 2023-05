Schalke 04 vor RB Leipzig-Duell - Knäbel über Schongang: "Sind alles Spekulationen"

Sportvorstand Peter Knäbel von Schalke 04 will sich vor dem Showdown bei RB Leipzig nicht darauf verlassen, dass der Gegner seine Topstars schont.

Sportvorstand Peter Knäbel vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Schalke 04 will sich vor dem Showdown bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) nicht darauf verlassen, dass der Gegner seine Topstars schont.

„Das sind alles Spekulationen. Das Wichtigste ist, dass wir nicht überlegen, was da sein könnte“, sagte der 56-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde.