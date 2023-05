Anzeige

Ligawechsel! TSM plant den LCS-Ausstieg und wechselt möglicherweise nach China Ligawechsel! Topteam plant NA-Exit

Angeblich steht es um TSM schlechter, als es gegenwärtig den Anschein hat. Angeblich soll die US-amerikanische eSports-Organisation auch an einen Verkauf des eigenen LCS-Slots denken © Twitter / Team SoloMid

Florian Merz

Noch während das Mid-Season Invitational im vollen Gange gewesen ist, droppte Team SoloMid eine Nachricht, die sich gewaschen hat! Die US-Amerikanische Organisation plant, die LCS zu verlassen und in einer anderen Topliga anzutreten.

Team SoloMid ist eine Instanz in der Welt des eSports und vor allem in League of Legends. Keine andere Organisation hat in Nordamerika so viele Trophäen gewonnen, wie das von CEO Andy „Reginald“ Dinh gegründete Unternehmen. Doch scheint diese Zeit schon bald der Vergangenheit anzugehören. Bereits mehrfach war in den Medien über einen möglichen Ausstieg TSMs aus der LCS spekuliert worden, jedoch blieb jedes Mal bei Mutmaßungen. Bis jetzt!

Europa oder doch China?

In einem knapp zweiminütigen Video sprach Dinh darüber, dass ein Wechsel in eine andere Top-Liga notwendig sei, um das Feuer neu zu entfachen und so einen Angriff auf einen möglichen Weltmeisterschaftstitel zu starten. Noch aber ist nicht klar, in welche Region es das Traditionsteam verschlagen wird.

In der Vergangenheit soll es bereits Überlegungen gegeben haben, nach Europa zu wechseln. Andere Quellen wiederum sprechen von China, wie Jacob Wolf, der grundsätzlich über ein sehr gutes Netzwerk in der Szene verfügt.

