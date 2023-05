Handball: Wiede "möchte die Heim-EM unbedingt spielen"

Wiede will nach WM-Absage bei der Heim-EM teilnehmen © IMAGO / Andreas Gora/IMAGO / Andreas Gora/SID/IMAGO/Andreas Gora

Nationalspieler Fabian Wiede will nach seiner Absage für die WM wieder in die Handball-Nationalmannschaft zurückkehren. Mit Blick auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland erklärte der Linkshänder von den Füchsen Berlin wie schon der zuletzt pausierende Hendrik Pekeler seine Bereitschaft für ein Comeback.