Bayern & BVB im Titel-Showdown! Meister-Konferenz bei Sky als Überraschung für Fans

Weil sich der Kampf um die Deutsche Meisterschaft erst am finalen 34. Spieltag entscheidet, bietet der Pay-TV-Sender Sky für die Fans ein spezielles Übertragungsformat an.

Meisterkampf: BVB empfängt Mainz, Bayern reist nach Köln

Im Gegensatz zu den vorherigen 33 Spieltagen finden am 34. und letzten Spieltag der Bundesliga alle neun Spiele gleichzeitig am Samstag um 15.30 Uhr statt. Es gibt weder Freitagsspiele noch Spiele am Sonntag. Auch das übliche Top-Spiel am Samstagabend um 18.30 Uhr entfällt.