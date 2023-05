Eishockey-WM 2023: Großes Gruppenfinale! Dänemark, Deutschland, Schweden, USA, Kanada und die Schweiz LIVE im TV und Stream auf SPORT1

Die letzten Spiele der Vorrunde bei der Eishockey-WM 2023 (LIVE auf SPORT1) stehen an. Sowohl für Deutschland als auch für Co-Gastgeber Lettland geht es um Alles am Dienstag.

Gleich sechs Partien kriegen die SPORT1 -Zuschauer am Dienstag bei der Eishockey-WM in Finnland und Lettland zu sehen und dabei gleich mehrere hochspannende Entscheidungen.

Während Deutschland sich mit Dänemark in Gruppe A um das letzte verbliebene Viertelfinal-Ticket streitet, ist auch in Gruppe B noch ein Platz zu vergeben.

Eishockey-WM: Zwei Fernduelle ums Viertelfinale

Die Slowaken legen um 11.20 Uhr (LIVE bei SPORT1+) vor und müssen in jedem Fall Norwegen in der regulären Spielzeit schlagen, um ihre Chance auf die Runde der letzten Acht zu wahren und Lettland am Abend unter Druck zu setzen.