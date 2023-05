Tuchel für Matthäus einer der Hauptschuldigen

Matthäus nimmt Tuchel in die Verantwortung © AFP/SID/HAITHAM AL-SHUKAIRI

Lothar Matthäus sieht in Trainer Thomas Tuchel einen der Hauptschuldigen für das wohl bevorstehende Ende der Meisterserie von Bayern München.

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht in Trainer Thomas Tuchel einen der Hauptschuldigen für das wohl bevorstehende Ende der Meisterserie seines Ex-Klubs Bayern München. "Er hatte immerhin zwei Monate Zeit. Diese Meisterschaft zu verspielen, geht auch auf seine Kappe", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Tuchel hatte die Münchner Mitte März auf Platz zwei von Trainer Julian Nagelsmann übernommen. Wenn Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den FSV Mainz 05 schlägt, ist die erste Bayern-Saison ohne Titel seit 2012 besiegelt. "Es muss sich eine Menge ändern, auf und neben dem Platz, damit das wieder in eine erfolgreiche Richtung geht", so Matthäus.