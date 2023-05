Anzeige

NBA, Playoffs: Lakers-Blamage! LeBron & Schröder nach Sweep aus - Jokic-Gala für historische Nuggets Blamage! Nuggets sweepen Lakers raus

Ist das frech! Butler revanchiert sich mit Provokation

SPORT1

NBA-Superstar LeBron James und die Los Angeles Lakers scheitern in den Playoffs an den Nuggets ohne einen einzigen Sieg. Wie geht es mit Dennis Schröder weiter? Denver schreibt Finals-Historie - dank einer Gala von Nikola Jokic.

Was für eine Blamage - und das per Sweep (0:4) in der die Best-of-seven-Serie! Die Los Angeles Lakers sind ohne einen einzigen Sieg gegen die Denver Nuggets krachend in den NBA-Playoffs gescheitert.

Der Rekord-Champion um seinen Mega-Star LeBron James sowie Anthony Davis und den deutschen Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder kassierten mit einem 111:113 auch im vierten Spiel der Finals in der Western Conference eine Pleite.

Dabei hatte die hochkarätig besetzte Franchise zur Pause noch mit 15 Punkten vorn gelegen, nachdem vor allem James mit 31 Punkten groß aufgetrumpft war.

Dann aber zeigte sich bei den Lakers ein unerklärlicher Leistungsabfall - ein 16:36 im dritten Viertel ließ die Nuggets um den überragenden Nikola Jokic und Co-Leader Jamal Murray die Wende einleiten.

Jokic gelangen dabei gleich mehrfach Zauberwürfe aus der Bedrängnis. Der Serbe verbuchte am Ende 30 Zähler, während Murray auf 25 kam.

James wiederum, der sich bis zum Schlusspfiff gegen das Aus stemmte, beendete sein vorerst letztes Playoff-Match mit 40 Punkten.

Bitter allerdings: Wie schon bei einem vorangegangenen Match vor einer Woche ließ der 38-Jährige, der mit Ausnahme von vier Sekunden die kompletten 48 Minuten absolvierte, gleich zweimal die Chance zum möglichen Ausgleich ungenutzt.

Zunächst produzierte James einen Airball, bei einer Aktion in den letzten Momenten der Partie wurde er dann auch noch von Aaron Gordon kaltgestellt.

Nuggets schreiben Geschichte - dank Jokic

Riesenjubel herrschte dagegen bei Denver um Jokic, der bei 14 Rebounds und 13 Assists schon Triple-Double Nummer acht in dieser Postseason auflegte, vor allem im dritten Viertel in den MVP-Modus schaltete und dabei mit einer bemerkenswerten Sombor-Shuffle-Aktion verblüffte.

Nach der Partie wurde der Ausnahmekönner denn auch mit der Magic-Johnson-Trophy für den besten Spieler der Serie ausgezeichnet wurde wie im Vorjahr Stephen Curry (Golden State Warriors).

„Ich hoffe, dass er nun den Respekt bekommt, den er verdient. Hört auf, ihm ans Bein zu pinkeln“, sagte Michael Malone hinterher über Jokic.

Der Head Coach der Nuggets fügte an: „Er hat nun auf der großen Bühne gezeigt, dass seine Zahlen keine Fantasie sind. Seine MVPs sind echt, seine Triple-Doubles sind echt. "

Was Denver aber noch viel wichtiger sein sollte: Das Team aus Colorado steht nun erstmals in seiner Geschichte in den Finals, überdies noch mit dem ersten Sweep seiner Franchise-Historie.

Nun geht es höchstwahrscheinlich gegen die Miami Heat. Miami führt in der Serie gegen die Boston Celtics 3:0 und kann den Einzug ins Finale in der Nacht zu Mittwoch perfekt machen.

Letzter Auftritt für Schröder im Lakers-Trikot?

Schröder dagegen, dessen mit nur 2,6 Millionen Dollar dotierter Einjahresvertrag ausläuft, absolvierte seinen womöglich letzten Auftritt im Trikot der Lakers.

Nach seiner unbefriedigenden ersten Zeit beim 17-fachen Meister in der Saison 2020/2021 war der gebürtige Braunschweiger in dieser Saison fester und wichtiger Bestandteil der Mannschaft und ging am Montag als Startspieler in die Partie.

Mit 13 Punkten und 5 Assists in gut 38 Minuten Einsatzzeit konnte aber auch der nach der Pause deutlich abbauende Schröder das Aus‘ seines Teams nicht verhindern.

„Denver ist ein verdammt gutes Team. Sie haben keine Lücken in ihrer Mannschaft und sie waren über die vier Spiele das bessere Team“, sagte Lakers‘ Shooting Guard Austin Reaves hinterher im Stile eines fairen Verlierers.