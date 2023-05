Eishockey-WM 2023: "Müssen Frankreich respektieren!" DEB-Kapitän warnt vor Gruppenfinale

Bei der Eishockey-WM 2023 (LIVE auf SPORT1) hat Deutschland den Einzug ins Viertelfinale in der eigenen Hand. Vor dem entscheidenden Spiel gegen Frankreich warnt jedoch Kapitän Moritz Müller.

Mit drei Siegen in Folge hat sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis eine perfekte Ausgangslage für das Gruppenfinale geschaffen. Dank der schwedischen Schützenhilfe gegen Dänemark hätte die DEB-Auswahl mit einem Sieg im letzten Spiel gegen Frankreich (ab 11.20 Uhr LIVE auf SPORT1 ) das Ticket für die K.o.-Runde sicher.

„Wir müssen die Franzosen respektieren“

Die Situation, dass auch ein Sieg nach Verlängerung für den sicheren Einzug in die Runde der letzten acht Teams reichen würde, dürfe gar nicht erst aufkommen: „Das wird vom Kopf her entscheidend sein, dass Deutschland von Beginn an klarmacht, dass zwei Punkte nicht genügen.“