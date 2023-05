Bayern-Legende Lothar Matthäus fordert Konsequenzen: "So kann es nicht weitergehen"

Sollte der BVB am letzten Spieltag zu Hause gegen den FSV Mainz 05 gewinnen, dann stehen die Bayern vor den Scherben einer komplett missratenen Spielzeit – was für FCB-Legende Lothar Matthäus nach drastischen Konsequenzen schreit.

Matthäus: „So kann es nicht weitergehen“

Es seien „insgesamt viel zu viele Fehler gemacht“ worden, zerpflückte Matthäus seinen Ex-Klub: „In der Klubführung und sportlich. Nicht erst in dieser Saison, das fing schon in der vorigen Saison an. Zum Beispiel die Kaderzusammenstellung: Es wurden Namen verpflichtet, aber die Frage ist, sind das auch wirklich Bayern-Spieler, Mia-san-mia-Spieler? Ich habe in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig kein Mia san mia mehr gesehen.“