3. Liga: SV Meppen – SG Dynamo Dresden, 4:1 (0:1)

Vor 9.767 Zuschauern ging Dresden in Front: Ahmet Arslan war vom Punkt erfolgreich. Zur Pause war der Gast im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Der SV Meppen kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Luka Tankulic, Marvin Pourié und Willi Evseev standen jetzt Marcos Alvarez, Marek Janssen und Mirnes Pepic auf dem Platz. Mit seinem Platzverweis (68.) erwies Kyu-Hyun Park seiner Mannschaft einen Bärendienst, denn danach geriet SG Dynamo Dresden gehörig unter Druck. Das 1:1 von Meppen bejubelte Bruno Gabriel Soares (69.). Wenig später kamen Jakob Lemmer und Manuel Schäffler per Doppelwechsel für Christian Joe Conteh und Stefan Kutschke auf Seiten von Dynamo Dresden ins Match (74.). Dass der SV Meppen in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Sascha Risch, der in der 78. Minute zur Stelle war. Jonas Fedl schoss die Kugel zum 3:1 für das Heimteam über die Linie (82.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Janssen für einen Treffer sorgte (92.). Am Ende stand Meppen als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.