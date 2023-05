Tischtennis-WM: Erfolgreicher Ovtcharov-Warmup im Doppel

In der neuformierten Kombination der Team-Olympiazweiten erreicht Dimitrij Ovtcharov mit Patrick Franziska das Achtelfinale.

Tischtennis-Routinier Dimitrij Ovtcharov hat sich bei der WM in Durban durch den Einzug ins Doppel-Achtelfinale für sein Zweitrunden-Einzel im Abendprogramm erfolgreich warmgespielt.

In der neuformierten Kombination der Team-Olympiazweiten erreichten der 34-Jährige und Patrick Franziska durch ein 3:2 gegen ein Doppel aus Hongkong die Runde der besten 16. Auch die beiden Damen-Doppel des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) stehen im Achtelfinale.

In den Einzel-Konkurrenzen blieb die deutsche Topspielerin Ying Han auch in ihrem Zweitrunden-Match gegen die Inderin Sreeja Akula ohne Satzverlust. Dagegen schied die 16 Jahre alte WM-Debütantin und Junioren-Europameisterin Annett Kaufmann gegen die japanische Top-20-Spielerin Miu Hirano aus. Vor der Teenagerin war in den Einzel-Wettbewerben lediglich Benedikt Duda bereits zum Auftakt gescheitert.