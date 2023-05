Wechsel nach Barcelona? Ex-Bayern-Star Lewandowski befeuert Kimmich-Gerüchte

Zuletzt hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass die Katalanen den defensiven Mittelfeldspieler, dessen Vertrag bei den Bayern 2025 ausläuft, als Nachfolger für Sergio Busquets auf dem Zettel haben würden. Die Vereinslegende wird Barcelona am Saisonende verlassen.

Bayern: Kimmich gilt als unverkäuflich

An den in Spanien kursierenden Gerüchten, Kimmich selbst würde gerne als Nachfolger von Busquets bei den Katalanen anheuern, ist jedoch nichts dran. Abgesehen davon gilt der 28-Jährige, der seit 2015 in München spielt, für die Bayern-Bosse als unverkäuflich.