FC Bayern: Benjamin Pavard und João Cancelo vor Abschied?

Nach der Niederlage gegen RB Leipzig bedanken sich in der Südkurve vor allem Benjamin Pavard und Joao Cancelo für die Fan-Unterstützung. Ein Anzeichen für den nahenden Abschied der beiden Abwehrspieler?

Die Anzeichen verdichten sich, dass Benjamin Pavard und João Cancelo die taumelnden Münchner am Saisonende verlassen könnten.

Während die meisten Bayern-Akteure den Rasen am Samstagabend nach der bitteren Niederlage fluchtartig verließen, hielten sich die beiden Abwehrspieler verdächtig lange vor der Südkurve auf und bedankten sich für die Unterstützung der Anhänger.

Eben jene beiden Spieler, deren Zukunft in München noch in den Sternen steht – doch die Szenerie roch bereits schwer nach Abschied.

Cancelo für Bayern zu teuer: Abschied naht

„Am Ende gehören alle Parteien in so einem Leihgeschäft dazu“, sagte Bayerns Trainer Thomas Tuchel am Freitag auf SPORT1-Nachfrage bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Leipzig: „Das ist noch nicht entschieden und noch nicht besprochen. Unabhängig davon, liebe ich ihn.“