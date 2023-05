"Sommermärchen"-Affäre: Kehrtwende im Prozess gegen Zwanziger und Co.

Die „Sommermärchen-Affäre“ geht überraschend in die nächste Runde.

Das Oberlandesgericht Frankfurt hob am Montag den Einstellungsbeschluss des Landgerichts vom 27. Oktober 2022 auf.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Trio "Hinterziehung bzw. Beihilfe zur Hinterziehung von Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer für das Jahr 2006 vor", hieß es. Die früheren DFB-Funktionäre sollen "bewirkt bzw. daran mitgewirkt haben", dass die Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von 6,7 Millionen Euro "zu Unrecht als Betriebsausgabe des DFB im Jahr 2006 ertrags- und steuermindernd verrechnet worden sei".

Affäre um die Vergabe vom „Sommermärchen“ weiter unklar

Das Landgericht hatte das Verfahren mit Blick auf das "Doppelbestrafungsverbot" eingestellt. Zuvor war gegen Niersbach, Zwanziger und Schmidt ein Strafverfahren in der Schweiz aufgrund der Verjährung eingestellt worden, in dem ihnen vorgeworfen worden war, über den eigentlichen Zweck der Millionen-Zahlung ein Jahr vor der Heim-WM 2006 vom DFB an den Weltverband FIFA getäuscht zu haben.