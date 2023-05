Tennis: Redet Alexander Zverev zu viel? Boris Becker warnt

Zverev will in Madrid "Rhythmus wiederfinden"

Tennis-Legende Boris Becker will Alexander Zverev trotz dessen zuletzt schwacher Form bei den French Open in Paris nicht abschreiben - ist aber auch in Sorge, dass er sich in ein mentales Loch redet.

„Wenn der Knoten platzt, kann es ganz schnell gehen. Er spielt Roland Garros gerne, mag die schnellen Sandplätze - aber jetzt heißt es erst einmal Holz hacken“, sagte Eurosport -Experte Becker in einer Medienrunde vor dem Höhepunkt der Sandplatzsaison in Paris (ab 28. Mai).

French Open: Zverev nur noch die Nummer zwei hinter Struff

In den entscheidenden Phasen der Matches habe Zverev aktuell Zweifel, ob er „noch gut genug“ sei, sagte Becker und stellte auch die Frage in den Raum, ob Zverev bei Interviews und Pressekonferenzen mit zu offenen Karten spielt, wenn er seine Leistung enschätzt: „Sascha geht mit sich selber manchmal sehr hart ins Gespräch - manche Aussagen sind mir fast zu offen.“

Nach seinem Comeback Ende des vergangenen Jahres sucht Zverev händeringend nach Konstanz. Bei den Turnieren in Madrid, München, Monte Carlo und Indian Wells scheiterte er ebenfalls bereits im Achtelfinale, in Dubai erreichte er das Halbfinale. Vor Paris tritt er in dieser Woche noch beim 250er-Turnier in Genf an.