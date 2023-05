Real reicht nach Rassismus gegen Vinicius Beschwerde ein

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid legt nach den erneuten Rassismusvorfällen gegen seinen brasilianischen Stürmer Vinicius Junior bei der Staatsanwaltschaft Beschwerde ein. Dies teilten die Königlichen am Montag mit. "Real Madrid verurteilt die Vorgänge am Sonntag gegen unseren Spieler Vinicius Junior aufs Schärfste", heißt es in dem Statement.