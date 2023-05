Premier League: Haaland kommt im Seidenpyjama zur Meisterfeier von Manchester City

Der Norweger, der mit 36 Toren maßgeblichen Anteil am vorzeitigen Gewinn der englischen Fußball-Meisterschaft hatte, war auch bei der Titelparty am Sonntag in einem Nachtklub der Hingucker: Haaland (22) und seine Freundin Isabel Johansen erschienen in aufeinander abgestimmten Seidenpyjamas zu der Sause - natürlich in der Vereinsfarbe himmelblau.