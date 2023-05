Eintracht Frankfurt: Krösche vor dem Absprung?

Tottenham hat Interesse an Krösche – der bleibt aber in Frankfurt! SPORT1 weiß: Tottenham hat tatsächlich Interesse an Krösche signalisiert. Die Arbeit des Eintracht-Machers hat bei den Spurs Eindruck hinterlassen und ihn bei der Suche für einen Nachfolger von Fabio Paratici in der Liste nach ganz oben wandern lassen.