Sport-Streaming: Dyn kooperiert mit Telekom

Der neue Sport-Streaminganbieter Dyn kooperiert ab dem Sendestart am 23. August mit der Telekom. Das gab das Unternehmen des früheren DFL-Geschäftsführers Christian Seifert am Montag bekannt. Die Dyn App wird durch die Kooperation auf allen Endgeräten von Magenta TV verfügbar sein, dazu zählen alle Android-TV-Geräte der Telekom wie der MagentaTV-Stick und die TV-Box MagentaTV One.