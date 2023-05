Bundesliga: "Schülerhaft, amateurhaft" - Hamann kritisiert Bayern-Coach Tuchel und Goretzka

Die neuerliche Bruchlandung des FC Bayern ist auch für Didi Hamann gefundenes Fressen. Nach der womöglich titelentscheidenden 1:3-Pleite des deutschen Rekordmeisters gegen RB Leipzig übte der Ex-Profi scharfe Kritik an Thomas Tuchel.

„Wenn ich einen neuen Trainer habe, der in elf Spielen häufiger verliert als sein Vorgänger (Julian Nagelsmann; Anm. d. Red.) in 37 Partien, kann ich nicht sagen, dass die Mannschaft alleine schuld ist. Natürlich hat der Trainer seinen Anteil daran. Wie viel, das wissen wir nicht“, sagte Hamann in der Talk-Sendung Sky 90.