Alexander Zverev ist nicht mehr die Nummer 1 im deutschen Tennis

Yannick Hanfmann, der auf dem Weg ins Viertelfinale beim Masters in Rom zuletzt gleich zwei Top-Ten-Spieler ausschaltete, stößt als 64. ebenfalls in bislang unerreichte Sphären vor.

In Abwesenheit von Rekordsieger Rafael Nadal (Spanien/14 Titel) gehen die drei Topspieler mit großen Ambitionen in Paris an den Start. US-Open-Champion Alcaraz peilt den zweiten Grand-Slam-Titel seiner Karriere an.