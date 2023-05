Anzeige

Doppelpack von Ole Schemion Doppelpack von Ole Schemion

Ole Schemion © Rational Intellectual Holdings

Robin Scherr

Beim Online-Poker-Anbieter GGPoker.de läuft noch bis in den Juni hinein das World Festival mit einem garantierten Gesamtpreispool in Höhe von $200 Millionen. Am vergangenen Wochenende zählte Ole Schemion zu den Top-Performern, während Thomas Mühlöcker einmal mehr im Finale beim Super MILLION$ steht.

Ole Schemion feierte am Samstag gleich zwei Turniersiege, die ihm knapp $380.000 in die Bankroll spülten. Zunächst gewann er das $840 Saturday Deepstack (263 Entries) nach einem Heads-Up-Deal für $39.042 vor dem Kanadier „Djprunz14″ ($33.197). Nicht einmal eine halbe Stunde später setzte sich der 30-jährige WSOP-Bracelet-Gewinner und zweifache WPT-Sieger auch beim $10.300 Saturday Secret KO (54 Entries) durch. Schemion war bei diesem Turnier überhaupt nicht zu stoppen, kassierte $77.515 Prämie und mit $261.700 fast den kompletten Mystery-Bounty-Preispool.

Mühlöcker hat die Super MILLION$ im Visier

Der Österreicher Thomas Mühlöcker hat gute Chancen am Dienstagabend zum dritten Mal in seiner Karriere das Super MILLION$ zu gewinnen. Den letzten Sieg feierte der 35-jährige Pro, der bereits über $10 Millionen an Preisgeldern bei GGPoker eingespielt hat, im Januar. Danach folgten im Februar noch ein dritter und ein achter Platz.

Anzeige

Thomas Mühlöcker

Bei der aktuellen Ausgabe wurde ein Preispool von $2.170.000 erzielt. Bei 25 bezahlten Plätzen musste sich der Spanier Adrian Mateos an der Moneybubble geschlagen geben, der US-Amerikaner David Peters ($40.998) schied am Sonntag als letzter Spieler an den Bubble zum Finaltisch aus.

Mühlöcker liegt im Zwischenklassement mit 36,9 Big Blinds auf Platz vier hinter dem Brasilianer Fabio Kovalski (93,2 BB), der vor einer Woche Platz sechs belegt hatte, dem WSOP- und EPT-Sieger Dimitar Danchev (50,1 BB) aus Bulgarien sowie dem Russen „kolyaruss1978″ (44,4 BB).

Zu sehen ist der Final Table wie gewohnt am Dienstag ab 19 Uhr im YouTube-Kanal von GGPoker. Die neun Finalisten haben $54.841 Preisgeld sicher, auf den Sieger warten allerdings $438.733 Prämie.

Der Zwischenstand zum Super MILLION$ Finale am 23. Mai 2023:

Entries: 217

Preispool: $2.170.000

1. Fabian Kovalski „Philbort“ (Brasilien), 5.590.678 Chips (93,2 BB)

Anzeige

2. Dimitar Danchev (Bulgarien), 3.008.296 (50,1)

3. „kolyaruss1978″ (Russland), 2.663.384 (44,4)

4. Thomas Mühlöcker (Österreich), 2.216.099 (36,9)

5. Jo Jouhkimainen (Finnland), 1.987.126 (33,1)

6. Dominykas Mikolaitis (Litauen), 1.886.104 (31,4)

7. „SmilleThHero“ (Österreich), 1.859.948 (31)

8. „TimDunken“ (norwegen), 1.375.008 (22,9)