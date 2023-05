BVB-Coach Terzic wird nach Sieg in Augsburg emotional

Terzic: „Endlich die Meisterschale wieder nach Dortmund holen“

„Wie werden die Jungs daran erinnern, wieso wir in dieser Situation sind: Die Saison dauert noch genau sechs Tage. In sieben Tagen, da bin ich mir sicher, dass sich die Jungs alles kaufen können: Das nächste Auto, den nächsten teuren Urlaub, das nächste Auto. Aber was sie sich nicht kaufen können, ist dieser Moment, in der nächsten Woche ins Stadion zu kommen.“

Terzic: „Weg war außergewöhnlich“

Einst selbst in der Fankurve des Signal-Iduna-Parks, erwartet er den Einsatz der gesamten Umgebung: „Es geht nicht nur darum, so laut zu sein wie noch nie, sondern auch, so positiv zu sein wie noch nie, so hart zu arbeiten wie noch nie, um dann vielleicht auch zu feiern wie noch nie. Und die Jungs und Mädels auf der Tribüne, in der Stadt, in der Region, in der ganzen Saison waren in all den schwierigen Situationen in der Saison für uns da. Den Weg, den wir in dieser Saison gegangen sind, war außergewöhnlich.“