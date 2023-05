Warum die Bayern-Fans dem BVB den Titel wünschen sollten! SPORT1-Kommentar von Patrick Berger

Terzic mit Kampfansage: "Werden so laut sein wie noch nie!"

Der BVB klettert zurück an die Tabellenspitze, ist nur noch einen Sieg von der Meisterschaft entfernt. Ganz Fußball-Deutschland drückt Dortmund die Daumen - sogar die Bayern-Fans, denkt SPORT1-Chefreporter Patrick Berger.

Edin Terzic zeigte es an: Noch ein Spiel!

Der BVB-Trainer lief nach dem 3:0-Sieg in Augsburg mit erhobenem Zeigefinger in Richtung Gästeblock. Seine unmissverständliche Botschaft: Noch einmal 90 Minuten Vollgas!

Nur noch ein einziger Sieg am letzten Bundesliga-Spieltag zu Hause vor 81.000 Fans gegen Mainz und der Traum aller Borussen könnte in sechs Tagen wahrwerden.

Wollen Bayern-Fans die Schale gar nicht haben?

Der BVB hat den Bayern -Patzer gnadenlos ausgenutzt und ist nach dem völlig verdienten Dreier in Augsburg nur noch einen Schritt von der ersten Deutschen Meisterschaft seit elf Jahren entfernt. Ganz Fußball-Deutschland drückt den Dortmundern jetzt die Daumen (mit Ausnahme der abstiegsbedrohten Schalker natürlich).

Sogar die Bayern-Fans tun das. Sie wollen die Schale mittlerweile lieber beim BVB sehen. In den letzten Tagen haben mir jedenfalls viele FCB-Anhänger glaubhaft versichert, dass sie dem Rivalen aus dem Pott den Titel gönnen würden.

Dass sie die Schale nach so einer verkorksten Saison mit Trainer- und Führungschaos, mit auf sich einprügelnden Spielern und mit verlorengegangenem Mia-san-mia-Gefühl gar nicht haben wollen.

Brandt: „Die Stadt wird eine Woche brennen“

Eine Titelfeier am Marienplatz würde zu einer traurigen Veranstaltung verkommen. Eine Feier am Borsigplatz dagegen wäre ein epochales Ereignis, das eine ganze Region in ihren Grundfesten erschüttern würde.