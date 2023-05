Tischtennis-WM: Enttäuschungen trüben DTTB-Auftaktbilanz

In den Einzeln zogen mit Ausnahme von Duda alle neun übrigen DTTB-Aktiven mit den Weltranglistenzehnten Qiu und Ying Han (Düsseldorf/Tarnobrzeg) an der Spitze in die Runde der besten 64 ein. Nach dem Aus von Qiu/Duda und Franziska/Shan kämpfen in den drei Doppelkonkurrenzen noch vier DTTB-Kombinationen um Plätze in den Achtelfinals.